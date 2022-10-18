Минск, 18 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Власти Белоруссии прорабатывают комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации в стране. Об этом заявил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 18 октября БелТА.

Zedlik Площадь Независимости. Минск

По его словам, военно-политическая обстановка имеет тенденцию к обострению. Приближается красная черта, достигшая предела со времён холодной войны.

«Прорабатывается различный комплекс мер по стабилизации и недопущению подрыва ситуации на территории республики», — сказал Вольфович.

Белоруссия всегда выступала за решение проблем переговорами, без войны и разрушений. То, что за 30 лет создано в суверенной Белоруссии, очень дорогого стоит, добавил он.

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