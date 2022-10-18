Ярославль, 18 октября 2022, 15:20 — REGNUM В Ярославле приступили к консервации городских фонтанов на зиму. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.
Всего в городе закроют 15 объектов. Консервация позволит сохранить чаши фонтанов и оборудование во время холодов и снегопадов.
Затем для безопасности фонтанов демонтируется техническое оборудование и фонари подводной подсветки. И только после этого выстраиваются металлические конструкции, которые накрывают листами профнастила.
Специалисты уже завершили работы на площади Юности. Сейчас консервация ведётся на Стрелке.