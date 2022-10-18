Ярославль, 18 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославле приступили к консервации городских фонтанов на зиму. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.

Мэрия Ярославля

Всего в городе закроют 15 объектов. Консервация позволит сохранить чаши фонтанов и оборудование во время холодов и снегопадов.

«Для проведения работ на предприятии разработали специальные схемы. На прошлой неделе мы слили воду из чаш и продули трубы, чтобы не допустить их заморозки в зимний период», — рассказал начальник первого сетевого района предприятия «РиОГС» Александр Филатов.

Затем для безопасности фонтанов демонтируется техническое оборудование и фонари подводной подсветки. И только после этого выстраиваются металлические конструкции, которые накрывают листами профнастила.

Специалисты уже завершили работы на площади Юности. Сейчас консервация ведётся на Стрелке.