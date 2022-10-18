Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности по оповещению граждан о чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Федеральное законодательство дополняется новыми понятиями: «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.

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