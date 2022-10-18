Сеул, , 15:09 — REGNUM 18 октября в Сеуле состоялось второе заседание экономического комитета Южной Кореи и Нидерландов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны представляли сотрудники внешнеполитических ведомств.

Представители двух стран обсудили пути развития сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, цепочки поставок полупроводников, экономическая безопасность, изменение климата, инфраструктура, сельское хозяйство и оборона.

Стороны также выразили озабоченность по поводу принятого в США «Акта снижения инфляции» и договорились поддерживать тесные консультации по данному вопросу.

Напомним, что Сеул и Амстердам договорились о создании совместного экономического комитета в сентябре 2016 года. Первое заседание комитета состоялось в Амстердаме в сентябре 2019 года.