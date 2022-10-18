Сеул, 18 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. 18 октября в Сеуле состоялось второе заседание экономического комитета Южной Кореи и Нидерландов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, стороны представляли сотрудники внешнеполитических ведомств.

Представители двух стран обсудили пути развития сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, цепочки поставок полупроводников, экономическая безопасность, изменение климата, инфраструктура, сельское хозяйство и оборона.

Стороны также выразили озабоченность по поводу принятого в США «Акта снижения инфляции» и договорились поддерживать тесные консультации по данному вопросу.

Напомним, что Сеул и Амстердам договорились о создании совместного экономического комитета в сентябре 2016 года. Первое заседание комитета состоялось в Амстердаме в сентябре 2019 года.