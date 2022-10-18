Бамако, 18 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Число жертв подрыва автомобиля с миротворцами ООН на севере увеличилось до четырех человек, сообщает 18 октября Reuters.

Defensie.nl Миротвроцы ООН в Мали

Инцидент, в результате которого погибли трое человек, еще трое получили ранения, произошел накануне в регионе Кидаль. 18 октября скончался еще один миротворец.

В этом регионе на протяжении последних десяти лет действуют исламисты, в том числе связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).