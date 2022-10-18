Москва, , 15:06 — REGNUM С 20 по 22 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» откроется масштабная иммерсивная выставка с передовыми технологиями и продукцией MadeinRussia. Экспозиция будет поделена на 7 тематических пространств: «Умный город», «Промышленность», «Транспорт и мобильность», «Healthtech», «Edteach», «ESG», «Креативный кластер», на которых посетители смогут узнать и частично протестировать новейшие и высокотехнологичные разработки.

Например, в рамках пространства «Промышленность», можно посмотреть на робота-сортировщика отходов с технологией распознавания предметов, в блоке «Транспорт и мобильность» ознакомиться с высокотехнологичным грузовым аэродроном, способным перевозить до 3 тонн груза или с зарядными станциями, заряжающие электромобили за 15 минут.

В рамках выставочной зоны «Здоровье» посетителям покажут передовой 3D-принтер с функцией печати человеческих тканей, систему распознавания мыслей, а также биопротезы и экзоскелеты. Все представленные в рамках выставки экспонаты были разработаны и произведены в России.

Также в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» запланировано почти 40 деловых мероприятий — от пленарных дискуссий до практикумов для предпринимателей, также пройдет награждение лучших экспортеров страны (победителей конкурса «Экспортер года»), и будет дан старт обновленной программе продвижения единого национального бренда на внешние рынки — «Сделано в России». Форум — одно из мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт».