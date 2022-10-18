Москва, 18 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, российский сенатор Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.

Пушков Алексей

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», — приводит его слова ТАСС.

Также Пушков отметил, что в этом случае может быть также применена временная блокировка «в качестве последнего предупреждения», и добавил, что, по его мнению, «пора уже применять к YouTube самые жёсткие меры», так как все попытки убедить видеохостинг не блокировать государственные ресурсы РФ «ни к чему не приводят».

«На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов. Уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов заблокированы», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube