Пекин, , 15:06 — REGNUM Электрический речной катер для холодных регионов был спущен на воду на притоке реки Сунгари на северо-востоке Китая, сообщает 18 октября газета China Science Daily.

Обстрел китайских джонок. 1841

Интеллектуальный круизный речной катер длиной около 27 метров и шириной шесть метров оснащен четырьмя группами литий-железо-фосфатных батарей общей емкостью 600 кВт/ч. Его расчетная общая вместимость составляет 138 тонн, и он вмещает 53 человека. Речной катер приводится в движение двумя синхронными двигателями с постоянными магнитами мощностью 60 кВт. Их эффективные пропеллеры обеспечивают как хорошую проходимость, так и маневренность.

Пробная скорость этого речного в глубоких и неподвижных водах, составляет не менее 18 км/ч, а его время работы составляет около восьми часов. Зеленые интеллектуальные лодки и суда обладают преимуществами высокой эффективности, быстрого реагирования и удобного обслуживания. По данным газеты, они постепенно стали основным видом внутреннего водного транспорта в южных провинциях.

Однако высокоширотные холодные регионы с температурой зимой минус 30 градусов по Цельсию или ниже, как правило, негативно влияют на работу аккумуляторных батарей и зарядного оборудования таких лодок и судов.

Исследователи из Харбинского инженерного университета, компаний Harbin Electric Corporation и Heilongjiang Shipping Group решили эту проблему, применив соответствующую технологию управления энергопотреблением для повышения эффективности работы электрогенератора судна в суровых условиях севера.