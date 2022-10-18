Новая Каховка, Херсонская область, , 15:05 — REGNUM Два человека погибли в результате обстрела ВСУ городского стадиона в Новой Каховке Херсонской области 18 октября, об этом сообщили власти.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации диспетчера Новокаховской 4 ГПСЧ, по стадиону «Энергия» был нанесён ракетный удар, в результате погибли два человека, один госпитализирован с осколочными ранениями.

«На стадионе «Энергия» повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада Херсонобленерго», — уточняется в сообщении администрации Новой Каховки.

Власти уточнили, что стадион «Энергия» был обстрелян впервые за весь период боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 октября российские системы ПВО сбили шесть ракет, выпущенных по Каховской ГЭС.