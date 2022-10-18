18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Владимира Зеленского о том, что на контролируемой киевским режимом территории с 10 октября было разрушено 30% электростанций.

Мирослава Романенко, , 20:19 — REGNUM На контролируемой киевским режимом территории с 10 октября было разрушено 30% электростанций, сообщил в своем микроблоге в Twitter Владимир Зеленский.

Петрус ван Шендель. Рынок при свете свечей (фрагмент). 1844

По словам Зеленского, это привело к массовым отключениям электричества на всей подконтрольной Киеву территории. Он также добавил, что не осталось возможностей для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщение Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что ВС РФ необходимо продолжать работать в заданном направлении. Иные с юмором также напомнили, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, действует закон о декоммунизации и Россия «помогает» Киеву «декоммунизировать» территории.

«Ну так они при СССР построены, [киевский режим] к ним никакого отношения не имеет!» — написала Мила.

«Ещё мало. Надо больше», — отреагировала Елена.

«А чего только 30?» — с сарказмом спросила Екатерина Алексеевна.

«Декоммунизация в действии», — отреагировал «Конь в пальто».

«Помогаем перейти на «зелёную» энергетику, Вова, всё по плану. И назовут его «план Зеленского», — иронизирует Андрей.

«Мало. Нужно еще бомбить. У них еще много генерирующей мощности», — призвал Den.

«Как говорится, эффект бумеранга налицо… сколько лет блокады Крыма, Донбасса, уничтожение инфраструктуры. Око за око», — написал easy breezy.

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хотели декоммунизацию? Получите и распишитесь», — добавил Александр.

«Повалил памятник Ленину, остался без электростанций. Прямая зависимость», — пишет Елена Т.

«Вот и оно того стоило? Вот сдался им наш мост, не трогали бы, и всё было бы нормально. Предупреждали же», — отреагировала Виктория К.

«Значит, ещё 70% осталось… Есть над чем работать», — задумалась 1459Кэт.

«Хоть какая-то свобода. Хоть свобода от электро- и водоснабжения. [Жителям территории б. УССР] так хотелось свободы. Теперь есть», — шутит Раиса.

«Не надо останавливаться на достигнутом», — призвал МаZай ПетрOVич.

«А может, они специально так говорят и на самом деле меньше?» — задалась вопросом Ekaterina K.

«Как раз еще есть 70% пространства для переговоров [Зеленского с Путиным]. Это пространство будет сужаться с каждым днем», — не без сарказма отметил пользователь с ником Информатик Просто.

«Учитывая, что он (Зеленский — М. Р.) врёт и постоянно занижает потери, можно смело накинуть ещё процентов 20, а то и 30!» — считает Sintannaulianna.

«Наоборот, есть версия, что Зе их завышает, чтобы снизить интенсивность последующих ударов. Надо продолжать!» — ответила ей (Sintannaulianna) Светлана.

«Посмотрим, что он скажет, когда электричества не будет совсем», — добавил Егор (смотрите описание).

«Какие переговоры опять? Декоммунизация только-только по-настоящему началась», — не без сарказма подытожил koluzov.