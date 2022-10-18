Астана, , 15:05 — REGNUM В Экибастузе Павлодарской области Казахстана планируется построить угольную электростанцию. Об этом 18 октября сообщил на заседании правительства республики председатель правления инвестиционного холдинга «Самрук-Казын» Алмасадам Саткалиев.

Угольная ТЭС в г. Фёрде, Германия Daniel Ullrich Threedots

«Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1200 МВт», — сообщил Саткалиев.

Он отметил, что всего в ближайшие годы планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетике. На это потребуется 9 трлн тенге ($18,9 млрд).

Напомним, в августе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что в ведомстве пока не решили, по какой технологии будут возводить АЭС. Строить станцию планируется в возле озера Балхаш.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: АЭС в Казахстане будет строить не Россия