Москва, 18 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Совет Федерации не будет отказываться от интернет-трансляций своих заседаний, сообщил глава комитета палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Совет Федерации не будет отключать трансляции своих заседаний», — отметил сенатор в телеграм-канале.

Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках, уточнили в пресс-службе Совфеда

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума прекратила трансляции заседаний на сайте нижней палаты парламента. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени.