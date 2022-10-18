Москва, , 15:13 — REGNUM Большая часть работ по ремонту жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры выполнена в городе Снежное. Об этом 18 октября доложил президенту России Владимиру Путину глава Самарской области Дмитрий Азаров, сообщается на официальном сайте Кремля.

Восстановление электроснабжения 40. mchs. gov.ru

Это вопрос был рассмотрен на встрече президента России с главой Самарской области.

Азаров напомнил, что в мае 2022 года руководство региона подписало соглашение о сотрудничестве с городом Снежное (ДНР).

«Мы, действуя сообща, утвердили совместный план по ремонту жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Действовали только на основании мнения жителей этого города и, конечно же, с администрацией», — отметил он.

Азаров пояснил, что согласно плану, восстановлению подлежит 81 объект.

«Суммарный объем финансирования — один миллиард 118 миллионов рублей», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что большая часть работ уже выполнена.

«Как мы и договаривались с жителями города, вся инфраструктура, и в первую очередь это связано с отопительным сезоном, приведена в порядок. Это не только система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но, конечно же, это и школы, это музей и это детско-юношеская спортивная школа», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что помощь Донбассу оказывают практически все жители Самарской области.

«Более 1,5 тысячи тонн грузов мы отправили, 84 гуманитарные колонны. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий — все включились в помощь и поддержку Донбасса», — сообщил Азаров.