Глава Самарской области рассказал Путину о помощи региона Донбассу
Москва, 18 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Большая часть работ по ремонту жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры выполнена в городе Снежное. Об этом 18 октября доложил президенту РоссииВладимиру Путину глава Самарской областиДмитрий Азаров, сообщается на официальном сайте Кремля.
Это вопрос был рассмотрен на встрече президента России с главой Самарской области.
Азаров напомнил, что в мае 2022 года руководство региона подписало соглашение о сотрудничестве с городом Снежное (ДНР).
«Мы, действуя сообща, утвердили совместный план по ремонту жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Действовали только на основании мнения жителей этого города и, конечно же, с администрацией», — отметил он.
Азаров пояснил, что согласно плану, восстановлению подлежит 81 объект.
«Суммарный объем финансирования — один миллиард 118 миллионов рублей», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что большая часть работ уже выполнена.
«Как мы и договаривались с жителями города, вся инфраструктура, и в первую очередь это связано с отопительным сезоном, приведена в порядок. Это не только система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но, конечно же, это и школы, это музей и это детско-юношеская спортивная школа», — отметил глава региона.
Он также сообщил, что помощь Донбассу оказывают практически все жители Самарской области.
«Более 1,5 тысячи тонн грузов мы отправили, 84 гуманитарные колонны. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий — все включились в помощь и поддержку Донбасса», — сообщил Азаров.