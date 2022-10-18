Москва, , 15:02 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов может быть дисквалифицирован, если контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) начнёт разбирательство относительно его поведения. Об этом 18 октября сообщает «Матч ТВ».

Стадион ЦСКА Дарья Антонова © ИА REGNUM

Федотов может получить дисквалификацию от двух до четырёх матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Также ему может быть выписан штраф в размере 50 тыс. рублей.

Причиной стал эпизод в матче 13‑го тура РПЛ, в котором Федотов нецензурно высказался в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, 16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью — 2:2.

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