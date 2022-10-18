Киргизии нужно в два раза больше детских садов
Бишкек, 18 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. За последний год в Киргизии открыли 64 новых детсада, которые теперь посещают около 4 тысяч детей. Об этом заявила заместитель министра образования Надира Джусупбекова на пресс-конференции 18 октября.
По её словам, в общей сложности на территории республики работают 1 712 детских садов.
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Высокопоставленная чиновница отмечает, что дошкольным образованием в Киргизии пока удалось охватить менее 49% детей в возрасте от трёх до шести лет.
Также замминистра сообщила, что за последний год в стране появилось 37 новых школ, однако проблему переполненности общеобразовательных учреждений это не решило, поскольку количество детей школьного возраста увеличилось почти на 50 тысяч человек.
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