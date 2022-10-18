Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Петербургский школьник попал в больницу после того как поссорился с одноклассником в школе Невского района Северной столицы, следователи начали проверку. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская драка

Конфликт между 12-летним и 11-летним учащимися 6-го класса школы №344 Невского района произошел 14 октября. В результате ребенок-постарше ударил кулаком в живот одноклассника. Несколько дней мальчик мучился от болей вв животе, после чего утром 17 октября его госпитализировали в детскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», — сообщили в ГСУ СКР, отметив, что следователями будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также инцидентом заинтересовались и в прокуратуре города. В ходе организованных надзорных мероприятий ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, исполнению обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, а также иными органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.