Париж, 18 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В нескольких городах Франции начались демонстрации на фоне общенациональной забастовки, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Марсель, Ренн, Тулон, Гавр, Страсбург присоединились к демонстрациям. В этот день межпрофессиональной мобилизации на улицах Франции уже проходят несколько процессий. В то время как в Париже начался марш по всей стране пройдет около 200 митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, бывший кандидат на пост президента Франции, Жан-Люк Меланшон присоединился к забастовке в Париже.

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