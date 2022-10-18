Кемерово, 18 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области вносят свой вклад в поддержку участников спецоперации: вяжут носки, собирают посылки с вещами, пишут письма, помогают семьям. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

t. me/Kuzbasswomensunion Кузбасские женщины вяжут носки

«Кузбасс объединился для поддержки защитников Родины. И в тылу мы должны заботиться о них. Помочь воинам даже в мелочах — это то, что может сделать каждый житель региона, — написал Цивилёв. — Наши люди очень отзывчивые, активные. Благодарим тех, кто принимает участие, всех неравнодушных».

Глава региона уточнил, что акции проходят в Кемерове, Междуреченске, Новокузнецком округе, Осинниках и Полысаеве.

Ранее и сообщало, что союз женщин Кемеровской области запустил акцию «Тепло женских рук» — женщины вяжут тёплые носки для мобилизованны.

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