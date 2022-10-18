Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM По итогам 2023 года дефицит бюджета Нижегородской области прогнозируется на уровне 16,8 млрд рублей. Об этом стало известно на совместном совещании регионального правительства и депутатов законодательного собрания.

Нижегородский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра финансов региона Ольги Сулимы, доходы нижегородской казны на будущий год должны будут составить 240,6 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы — 208 млрд рублей, и безвозмездные поступления из федерального бюджета — 32,5 млрд. рублей.

Также чиновница сообщила, что расходы регионального бюджета на 2023 год запланированы в объеме 257,4 млрд рублей.

«Больше всего денег будет потрачено на госпрограммы «Развитие образование» — 57,9 млрд рублей, «Социальная поддержка граждан» — 42,4 млрд рублей и «Развитие здравоохранения» — 37,1 млрд рублей, а также на дорожный фонд — 25 млрд рублей», — уточнила она.