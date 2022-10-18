Херсон, 18 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч взрослых и детей из Херсонской области находятся на курортах Крыма, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Об этом 18 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Побережье

Кроме того, ещё 130 жителей Херсонской области готовы принять в санаториях и пансионатах Архангельской области.

«Испытываю гордость и благодарность за то, что теперь наша страна дает возможность отдохнуть херсонцам, которые подчас трудились всю жизнь, «поднимали» детей, отказывая себе в заслуженном отпуске», — написала Губарева.