Салехард, , 14:53 — REGNUM На Ямале введён комплекс дополнительных мер поддержки для членов семей граждан, участвующих в специальной военной операции Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Кроме того, члены семей смогут без очереди получить медицинское обслуживание в больницах региона.

«К членам семей участников СВО относятся супруги военнослужащих, несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия; дети-студенты в возрасте до 23 лет, по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, а также родители мобилизованных», — уточняют в правительстве Ямала.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом, ямальцам необходимо обратиться в регистратуру больницы, предъявив свидетельство о рождении, свидетельство о браке либо любой другой документ, удостоверяющий родство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале социальной выплатой на догазификацию в размере 100 тыс. рублей могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи.

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