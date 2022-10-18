Салехард, 18 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На Ямале введён комплекс дополнительных мер поддержки для членов семей граждан, участвующих в специальной военной операции Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

При амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Кроме того, члены семей смогут без очереди получить медицинское обслуживание в больницах региона.

«К членам семей участников СВО относятся супруги военнослужащих, несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия; дети-студенты в возрасте до 23 лет, по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, а также родители мобилизованных», — уточняют в правительстве Ямала.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом, ямальцам необходимо обратиться в регистратуру больницы, предъявив свидетельство о рождении, свидетельство о браке либо любой другой документ, удостоверяющий родство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале социальной выплатой на догазификацию в размере 100 тыс. рублей могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи.