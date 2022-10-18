Донецк, 18 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности ДНР перестало осуществлять пограничный контроль на пункте пропуска «Успенка». Об этом сообщает 18 октября РИА Новости.

Smdnr.ru Пункт пропуска

Люди и автомобили свободно проходят КПП, нет ни паспортного контроля, ни досмотра. Пункт пропуска «Успенка» находится на границе с Ростовской областью.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин ранее объявил об открытии всех пунктов перехода между республикой и остальной территорией России.

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