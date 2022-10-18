Брюссель, , 14:52 — REGNUM Срочные меры в условиях высоких цен на энергоносители намерены принять Европейская комиссия 18 октября, сообщает Reuters.

Газ

В проекте мер, который оказался в распоряжении агентства, указывается, что пока он не будет включать в себя введение ценового потолка на газ из-за того, что на данный момент страны-члены ЕС не смогли согласовать этот шаг.

Этот шаг стал очередной мерой на фоне взрывного роста цен на энергоносители, наблюдаемого после начала специальной военной операции по денацификации территории бывшей УССР.