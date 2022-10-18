Брюссель, 18 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Срочные меры в условиях высоких цен на энергоносители намерена принять Европейская комиссия 18 октября, сообщает Reuters.

Газ

В проекте мер, который оказался в распоряжении агентства, указывается, что пока он не будет включать в себя введение ценового потолка на газ из-за того, что на данный момент страны — члены ЕС не смогли согласовать этот шаг.

Этот шаг стал очередной мерой на фоне взрывного роста цен на энергоносители, наблюдаемого после начала специальной военной операции ВС РФ по денацификации на территории бывшей УССР.