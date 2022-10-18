Братск, Иркутская область, 18 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Мэр Братска Сергей Серебренников 18 октября опубликовал в своем телеграм-канале информацию о том, как в городе шьют нашим бойцам теплое нательное бельё:

Мэр Братска Братская швейная фабрика

«Братская швейная фабрика. В далёком 2005 году администрация города помогла предприятию найти помещение для работы. И все эти годы сотрудники компании и их руководитель Ольга Михайловна Большешапова — очень хорошо помогают городу. Так было и в пандемию, когда они первыми начали шить маски, которых критически не хватало.

И сегодня, когда наши военные выполняют специальную войсковую задачу, они за счет собственных средств шьют нашим бойцам теплое нательное бельё. Всего порядка 150 комплектов. Это очень важно. Поблагодарил сегодня работников фабрики за доброе дело. Буквально на прошлой неделе, всего за день, мастерицы сшили 800 пар нижнего белья.

«Ради этого и пару лишних часов за швейной машинкой провести не жалко» — говорят женщины.

Ольга Михайловна поделилась, что сразу после того, как закончат пошив нательного белья, приступят к новой работе. В планах изготовить спальные мешки, чтобы нашим солдатам было комфортно отдыхать. Большое спасибо всему коллективу Братской швейной фабрики за помощь нашим военным в это сложное время!».

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области.

Читайте также: «С приветом, бабушка Варя». В Приангарье собрали посылки для военных