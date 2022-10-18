Москва, , 14:48 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Налогоплательщикам налога на прибыль организаций на основании закона региона предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

Таким образом, частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трёх уровней: дошкольные образовательные организация, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования, отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Поправки в Налоговый кодекс позволят предпринимателям получить налоговый вычет при расчёте налога на прибыль. До расчёта налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или денежных средств, переданных образовательным организациям. Таким образом, бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счёт снижения налога на прибыль», — отметил также парламентарий.

Он убежден, что принятие поправки позволит решить многие вопросы, связанные со стимулированием строительства и реконструкции объектов образования, а также создаст условия для увеличения их количества.

«В отдельных случаях предлагаемые изменения позволят сэкономить денежные средства региональных и муниципальных бюджетов, поскольку сумма инвестиционного налогового вычета установленного субъектом Российской Федерации может быть меньше стоимости строительства (реконструкции) объекта образования», — добавил Колунов.

Ожидается, что федеральный закон будет принят и вступит в силу до конца 2022 года.

«При этом важно, чтобы субъекты РФ не затягивали процесс принятия собственных законов, так как необходимо, чтобы данная льгота заработала уже в 2023 году», — отметил в свою очередь руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский.

Он напомнил, что осенью 2017 года в Налоговый кодекс РФ была введена ст. 286.1 «Инвестиционный налоговый вычет», которая наделяла органы власти субъектов РФ возможностью предоставлять налогоплательщику право уменьшать налоговые платежи в соответствующие бюджеты на величину инвестиционного налогового вычета в порядке, установленном законом самого субъекта. Законодатель установил перечни основных средств, расходы на возведение, ввод в эксплуатацию и реконструкцию которых могут быть включены в инвестиционный налоговый вычет, предельные величины вычета и базовые правила его применения. Прерогатива устанавливать конкретные случаи применения льготы в зависимости от экономических и производственных потребностей закреплена за регионами, отметил эксперт.

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