Москва, 18 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Налогоплательщикам налога на прибыль организаций на основании закона региона предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

Таким образом, частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трёх уровней: дошкольные образовательные организация, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования, отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Поправки в Налоговый кодекс позволят предпринимателям получить налоговый вычет при расчёте налога на прибыль. До расчёта налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или денежных средств, переданных образовательным организациям. Таким образом, бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счёт снижения налога на прибыль», — отметил также парламентарий.

Он убежден, что принятие поправки позволит решить многие вопросы, связанные со стимулированием строительства и реконструкции объектов образования, а также создаст условия для увеличения их количества.

«В отдельных случаях предлагаемые изменения позволят сэкономить денежные средства региональных и муниципальных бюджетов, поскольку сумма инвестиционного налогового вычета установленного субъектом Российской Федерации может быть меньше стоимости строительства (реконструкции) объекта образования», — добавил Колунов.

Ожидается, что федеральный закон будет принят и вступит в силу до конца 2022 года.

«При этом важно, чтобы субъекты РФ не затягивали процесс принятия собственных законов, так как необходимо, чтобы данная льгота заработала уже в 2023 году», — отметил в свою очередь руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский.

Он напомнил, что осенью 2017 года в Налоговый кодекс РФ была введена ст. 286.1 «Инвестиционный налоговый вычет», которая наделяла органы власти субъектов РФ возможностью предоставлять налогоплательщику право уменьшать налоговые платежи в соответствующие бюджеты на величину инвестиционного налогового вычета в порядке, установленном законом самого субъекта. Законодатель установил перечни основных средств, расходы на возведение, ввод в эксплуатацию и реконструкцию которых могут быть включены в инвестиционный налоговый вычет, предельные величины вычета и базовые правила его применения. Прерогатива устанавливать конкретные случаи применения льготы в зависимости от экономических и производственных потребностей закреплена за регионами, отметил эксперт.

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