Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области после четырех месяцев замедления в сентябре 2022 года незначительно ускорилась из-за высокого спроса на некоторые непродовольственные товары и увеличения затрат предприятий в сфере услуг, сообщили 18 октября в пресс-службе отделения Банка России по Ленобласти.

Инфляция в Ленобласти в сентябре 2022 года cbr.ru

Так, годовая инфляция в сентябре составила 12,44% против 12,36% ранее. На незначительный рост повлияли введённые ограничения на поставки импортного оборудования для модернизации сетей мобильной связи и увеличения зарплат специалистов этой сферы, выросли затраты сотовых операторов.

«Это привело к росту тарифов. Вернулись к росту цены на авиабилеты по внутренним направлениям — увеличились затраты и у авиаперевозчиков», — пояснили в Центробанке, указав, что при этом рост цен на продовольственные товары замедлялся пятый месяц подряд, сдерживая инфляцию в Ленобласти в целом.

Кроме того, благодаря хорошему урожаю в регионе на полках магазинов появилось больше овощей. В результате подешевели по сравнению с прошлым годом картофель, лук и помидоры. Медленнее росли цены и на свинину, птицу, молочные продукты. На это также сказался хороший урожай зерновых, благодаря чем произошел рост количества и качества кормов.

«Это позволило местным животноводам увеличить объемы производства, что и замедлило динамику цен на их продукцию», — добавили в пресс-службе. В целом уровень инфляции в Ленобласти в сентябре по-прежнему оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (13,66%) и по России (13,68%).

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