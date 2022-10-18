Ереван, , 14:47 — REGNUM Ереван ждёт, когда страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дадут политическую оценку ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об том 18 октября заявил на брифинге глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян Civilnet.am

«Для нас важно понять, в какой степени Организация признаёт существующую ситуацию, которая представляет собой агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения», — заявил Мирзоян.

Он добавил, что Армения подала заявку в ОДКБ с просьбой отправить наблюдателей Организации на армяно-азербайджанскую границу.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». На место выехала миссия ОДКБ для того, чтобы разобраться в произошедшем. Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.

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