Сеул, , 14:47 — REGNUM Южная Корея занимает 29-е место среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что с 2000 по 2016 год Южная Корея занимала 23-е место в рейтинге, однако к 2021 году опустилась на 29-е.

В 2016 году Южная Корея занимала 12-е место по уровню занятости среди мужчин, однако в 2021 году страна опустилась на 19-е место. Что касается занятости среди женщин, то за аналогичный период времени показатель упал с 27-го до 31-го места.

Между тем уровень участия населения в экономической деятельности вырос с 64,5% в 2000 году до 69% в 2021 году. Однако в рейтинге по данному критерию Южная Корея опустилась с 29-го на 31-е место.

По производительности труда страна заняла 29-е место, по среднегодовому доходу работающих — 20-е место, по уровню безработицы — 4-е место.