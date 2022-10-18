Волгоградская область досрочно выполнила все работы в подшефном районе ЛНР
Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, 18 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Все запланированные на 2022 год работы по восстановлению объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР полностью выполнила Волгоградская область, сообщает 18 октября пресс-служба администрации региона.
Волгоградские подрядчики восстановили семь общеобразовательных учреждений, три детских сада, районный Дом культуры, спортзал детско-юношеской спортшколы, а также 16 участков дорог и подъездов к населённым пунктам, сети уличного освещения на 10 территориях и другие объекты. В помощь подшефному району безвозмездно переданы автомобили различного назначения, мусоровозы, автоклуб, школьные автобусы, автопогрузчик, трактора. В Станично-Луганской гимназии открылся современный «Кванториум».
Ключевые точки 18 октября лично объехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские мастера восстановили «визитную карточку» района — скульптурную композицию «Женщина с хлебом-солью», которая серьёзно пострадала от обстрелов ВСУ.