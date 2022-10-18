Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, 18 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Все запланированные на 2022 год работы по восстановлению объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР полностью выполнила Волгоградская область, сообщает 18 октября пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Восстановление ЛНР

Волгоградские подрядчики восстановили семь общеобразовательных учреждений, три детских сада, районный Дом культуры, спортзал детско-юношеской спортшколы, а также 16 участков дорог и подъездов к населённым пунктам, сети уличного освещения на 10 территориях и другие объекты. В помощь подшефному району безвозмездно переданы автомобили различного назначения, мусоровозы, автоклуб, школьные автобусы, автопогрузчик, трактора. В Станично-Луганской гимназии открылся современный «Кванториум».

«Если волгоградцы принимаются за дело — делают всё в комплексе. Огромное спасибо по дорожному полотну. Приведены в порядок все основные транспортные артерии, дорожно-транспортные развязки, что помогло наладить автобусное сообщение», — отметил глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко.

Ключевые точки 18 октября лично объехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сейчас всё выглядит совершенно по-другому: всё, что было, изменилось до неузнаваемости. Планы, намеченные на 2022 год, выполнены Волгоградской областью досрочно и в полном объёме. Кроме того, в связи с обращением жителей и руководства Станично-Луганского района мы взяли на себя дополнительные обязательства и дополнительный объём работ, который будет завершён к концу 2022 года. Сейчас идёт новый этап, связанный с проектированием работ на 2023–2024 годы», — сказал Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские мастера восстановили «визитную карточку» района — скульптурную композицию «Женщина с хлебом-солью», которая серьёзно пострадала от обстрелов ВСУ.