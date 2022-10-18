Москва, , 14:45 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому Банк России будет обязан передавать в Министерство внутренних дел данные о случаях и попытках осуществления переводов денег без согласия клиентов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что попытки преступников обманом завладеть деньгами, которые граждане хранят на банковских счетах, необходимо пресекать. По его словам, только с начала 2022 года с использованием пластиковых карт было совершено более 72 тысяч преступлений.

Также за серьезные комплексные меры высказалась депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

«Сегодня очень многие жители нашей страны, в особенности пенсионеры, становятся жертвами мошенников. Преступники не останавливаются ни перед чем и с помощью обмана списывают у людей их накопления. Нередко речь идет о сбережениях, которые человек копил много лет. Эта проблема приобрела уже общегосударственный масштаб», — отметила она.

Согласно принятому закону, Центробанк РФ будет передавать необходимые сведения на основании полученных от правоохранителей данных о совершенных противоправных действиях. Регулятор и министерство определят порядок информационного обмена, форму и перечень предоставляемых сведений в соглашении.

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