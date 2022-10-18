Владикавказ, , 14:45 — REGNUM Житель Северной Осетии, принявший участие в массовой акции протеста против мер властей в период пандемии коронавируса, получил три с половиной года колонии общего режима. Такое наказание ему назначил Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону.

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Как доказано судом, 20 апреля З. Цгоев «совершил преступление против общественной безопасности и общественного порядка» — он принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами. Его также обвинили в оказании вооруженного сопротивления представителю власти. Между тем, сам подсудимый признал вину лишь в том, что кинул брусок в полицейского.

«Допрошенный в судебном заседании Цгоев З. Д. вину признал частично только в том, что кинул поднятый с земли брусок в сотрудников полиции, то есть в совершении хулиганства», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор в настоящее время в силу не вступил.

Напомним, более 2000 жителей РСО-Алании вышли на протестный митинг во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Митинг закончился стычками с силовиками, в результате чего получили травмы 13 сотрудников полиции.

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