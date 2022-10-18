* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:46 — REGNUM С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они ввели жёсткие ограничения на доступ афганских граждан, особенно девочек, к образованию. Об этом сообщается в обзоре агентства «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Политика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сфере образования в основном сосредоточена на экстремистской интерпретации исламских порядков, которая неоднократно отвергалось исламскими теологами и авторитетными исламскими научными центрами.

Это строгая интерпретация недавно была отвергнута на встрече группы исламских теологов в Турции, и они потребовали от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленного устранения всех препятствий на пути образования девочек и открытия школ.

Ранее теологи в исламских странах призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыть школы для девочек, но движение по-прежнему не желает этого делать и не желает отказываться от своей экстремистской политики.

Но политика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении образования девочек в последнее время приобрела новые масштабы и нацелена на учениц из определённых этнических и религиозных групп.

Школы для девочек по-прежнему закрыты

Вот уже 392 дня группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещает девочкам старше шестого класса доступ к образованию и посещению школы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему не планируют открывать школы для девочек, и неясно, когда они будут открыты. Забихулла Муджахид, официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на встрече в Турции, что школы для девочек не были вновь открыты из-за отсутствия учебной программы и условий для разделения классов для мальчиков и девочек.

Однако в образовательной системе Афганистана школы для девочек и мальчиков всегда были разделены, и классы для разнополых учеников никогда не организовывались смешанным образом.

Ранее Нурулла Мунир, бывший министр образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что школы для девочек закрыты по культурным причинам, и люди не желают отпускать в школу своих 16-ти 17-летних девочек.

Но это было встречено широкой реакцией афганских граждан в разных уголках страны, и они категорически отвергли слова министра образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посчитали закрытие школ для девочек результатом экстремистской политики радикалов.

Отсутствие доступа девочек старше шестого класса к образованию имело для них крайне неблагоприятные последствия — от психологических до раннего и принудительного брака. По статистике ООН, из-за ограничений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более миллиона девочек в Афганистане пропустили учебу в прошлом году.

Школы для девочек в Афганистане Newsmedia.tasnimnews.com

Жёсткие ограничения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении образования и свобод афганских женщин ООН расценила как попытку полностью удалить их из жизни афганского общества.

Отчисление студенток из университета

Политика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении образования девочек в последнее время вышла за рамки чисто гендерного вопроса и приняла курс на этническую, религиозную и языковую дискриминацию.

После нападения на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула, в результате которого 56 студенток-хазареек были убиты и 115 получили ранения, начались массовые протесты женщин и студенток под лозунгом «Остановите геноцид хазарейцев».

После этих протестов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала заперли всех студенток женского общежития Кабульского университета, а затем приступила к выселению студенток-хазареек из общежития и отчислению из вуза.

Местные источники сообщили репортёру «Шафакна», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент выгнали около 100 студенток-хазареек из общежития и исключили некоторых из них из университета.

Согласно этим источникам талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили список девушек, которые хотели выразить протест против убийства хазарейских школьниц в образовательном центре «Кадж» и «геноцида хазарейцев», и согласно графику они будут исключены из университет и выселены из общежития.

Отчисление хазарейских студенток из университета и выселение из общежития является новым измерением «политики исключения» и «враждебных действий» против хазарейцев-шиитов.

Новые действия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против студенток-хазареек усилили обеспокоенность граждан борьбой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со знаниями и образованием девочек.

Сейчас люди обеспокоены тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не обеспечив безопасность образовательных центров и исключая студенток из университетов, ограничат доступ к образованию для хазарейцев ещё больше, чем в прошлом.