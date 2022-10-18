Москва, 18 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Навигационные пломбы представляют собой технические устройства, состоящие из элемента пломбирования и электронного блока, функционирующие на основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающие передачу информации, имеющей отношение к объекту отслеживания, уточняется документом.

Соглашение направлено на обеспечение законного оборота товаров на внутреннем рынке ЕАЭС и расширение применения современных технологий при организации перевозок по территории объединения, отмечают в Госдуме.