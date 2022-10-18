Красноярск, , 15:59 — REGNUM Для производства рапса и сои аграрии Красноярского края получат более 319 млн рублей, из которых 303,4 млн рублей — федеральные средства, выделенные в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Субсидии получат предприятия и индивидуальные предприниматели, которые обеспечат прирост урожая масличных в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору маслосемян за пять последних лет. Деньги аграрии края смогут направить на подготовку к посевной 2023 года», — сказал Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Данная поддержка позволит землевладельцам края сохранить площади под масличными в будущем сезона, в том числе для возделывания на экспорт, а также рентабельность хозяйств.

Отмечается, что площади под агрокультурой в крае за последние пять лет увеличились с 56 тыс. га (в 2017 году) до 235 тыс. га (в 2022 году). В текущем году намолочено более 365 тыс. тонн семян. Под масличный лен хозяйства края в этом году отвели 14,3 тыс. га (в 2017 году — 0,1 га), под сою — 14 тыс. га (в 2017 году — около 2 тыс. га).

В этом году правительство России выделило на стимулирование производства масличных культур 4,8 млрд рублей. Средства распределили между 43 регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Луганской Народной Республики озимыми культурами засеяли более 137 тыс. га.

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