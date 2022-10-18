Москва, , 14:40 — REGNUM Гражданин России, который подозревается в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями другого государства для оказания им помощи в заведомо антироссийской деятельности, арестован 18 октября по решению Лефортовского суда Москвы.

Арест

«В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря», — приводит сообщение пресс-службы суда «Интерфакс».

При этом указанное лицо подозревается в совершении преступления по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», без признаков государственной измены, по которой он может получить от 3 до 8 лет колонии и получить штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали террориста киевского режима.