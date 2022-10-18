Москва, 18 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате ряда пошлин и налогов при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашение внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Соглашением установлены случаи и условия применения упрощений при использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, а также особенности подтверждения предоставления генерального обеспечения.

Кроме того соглашением определены основы взаимодействия таможенных органов для реализации документа — обмен сведениями о возможности использования обеспечения, о резервировании сумм обеспечения и их разрезервировании (снятии запрета использования) осуществляется в соответствии с договором о ЕАЭС.

По мнению парламентариев, ратификация соглашения может способствовать развитию и совершенствованию системы обеспечения и упрощению порядка предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

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