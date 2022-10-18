Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Молдавия может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за того, что прекратились поставки с территории б. УССР. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия Moldelectrica.

Эмблема холодильника ДХ-3М. © Михаил Архипов

В компании отметили, что электроэнергия подорожала в Европе. Для сохранения энергетической независимости республики жителе призвали экономить электричество.

«ГП Moldelectrica призывает экономить электроэнергию, особенно в период с 18:00 до 23:00», — говорится в обращении.

Население призывают реже открывать холодильник, чтобы он меньше расходовал энергию. Также предлагается нагревать воду и готовить еду на огне, не используя электроприборы.

Кроме того, жителей призвали нагревать только то количество воды, которое требуется.

Напомним основным поставщиком электроэнергии в Молдавию является находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС. Её собственником является российская энергетическая компания Интер-РАО. В Молдавии пытаются сократить объём поставок электроэнергии из ПМР.

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