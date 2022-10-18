Рада признала Ичкерию* временно оккупированной территорией
*Ичкерию — запрещённая в России организация
Киев,
18 октября 2022, 14:38 — REGNUM Верховная рада приняла решение признать временно оккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 октября сообщили киевские СМИ.
Верховная рада
Rada.gov.ua
За принятие постановления Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оккупированной территорией проголосовали 287 народных депутатов.
В заявлении сказано, что Рада осуждает действия Москвы в период войны в Чечне и контртеррористической операции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал это демонстрацией режимом собственной экстремисткой идеологии.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.