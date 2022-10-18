Рада признала Ичкерию* временно оккупированной территорией
* Ичкерию — запрещённая в России организация
Киев, 18 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Верховная рада приняла решение признать временно оккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 октября сообщили киевские СМИ.
Rada.gov.ua
Верховная рада
За принятие постановления Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оккупированной территорией проголосовали 287 народных депутатов.
В заявлении сказано, что Рада осуждает действия Москвы в период войны в Чечне и контртеррористической операции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева о признании Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвал это демонстрацией режимом собственной экстремисткой идеологии.