Берлин, 18 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Доверие инвесторов к экономике Германии находится на рекордно низком уровне, а всё большее число аналитиков утверждают, что в стране уже началась рецессия, вызванная резким ростом цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Индекс ожиданий, рассчитываемый Центром европейских экономических исследований (ZEW), поднялся до — 59,2 в октябре с -61,9 в предыдущем месяце. Однако индекс текущих условий упал до самого низкого уровня с начала пандемии.

«В целом экономические перспективы снова ухудшились», — заявил во вторник 18 октября президент ZEW Ахим Вамбах.

Двузначная инфляция и перспектива зимнего дефицита энергии бьют по крупнейшей экономике Европы, что, по прогнозам экономистов, ведет к рецессии всей еврозоны в 2023 году. Из-за сокращения поставок природного газа некоторые производители были вынуждены сократить или закрыть производство, а домохозяйства столкнулись с растущими счетами за отопление.

По данным министерства экономики Германии, в 2023 году ВВП страны сократится на 0,4%. Дополнительным препятствием для роста экономики является повышение процентных ставок Европейским центральным банком, который, вероятно, на следующей неделе второй раз подряд поднимет ставки на три четверти пункта.