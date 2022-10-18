Джакарта, , 14:34 — REGNUM Всплеск экспорта индонезийского угля в Европу, выявленный Центральным статистическим агентством, продолжится только до апреля или мая 2023 года, сообщает CNN Indonesia.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполнительный директор института реформы основных услуг (IESR) Фабби Тумива заявил, что Европа все еще нуждается в угле.

«Газовая зависимость от России начинает снижаться, и ожидается, что цены на газ будут снижаться», — заявил Фабби Тумива.

Снижение выбросов происходит за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии. Между тем, исполнительный директор Energy Watch Мамит Сетиаван заявил, что заказы на уголь из Европы будут поступать в долгосрочной перспективе.

Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что экспорт индонезийского угля в страны ЕС резко вырос с $96,21 млн в августе до $161,69 млн в сентябре.

Такое увеличение произошло из-за энергетического кризиса. В результате европейские страны возвращаются к угольным электростанциям и забывают о переходе на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть «дружественные» страны, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, которые не собираются вводить санкции против Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Дружественные России страны в Юго-Восточной Азии не хотят вводить санкции