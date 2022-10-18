Джакарта, 18 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Всплеск экспорта индонезийского угля в Европу, выявленный Центральным статистическим агентством, продолжится только до апреля или мая 2023 года, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Исполнительный директор института реформы основных услуг (IESR) Фабби Тумива заявил, что Европа все еще нуждается в угле.

«Газовая зависимость от России начинает снижаться, и ожидается, что цены на газ будут снижаться», — заявил Фабби Тумива.

Снижение выбросов происходит за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии. Между тем, исполнительный директор Energy Watch Мамит Сетиаван заявил, что заказы на уголь из Европы будут поступать в долгосрочной перспективе.

Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что экспорт индонезийского угля в страны ЕС резко вырос с $96,21 млн в августе до $161,69 млн в сентябре.

Такое увеличение произошло из-за энергетического кризиса. В результате европейские страны возвращаются к угольным электростанциям и забывают о переходе на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть «дружественные» страны, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, которые не собираются вводить санкции против Москвы.