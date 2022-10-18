Москва, 18 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Рекордная урожайность зерновых в текущем году фиксируется в Самарской области. Об этом 18 октября доложил президенту России Владимиру Путина глава Самарской областиДмитрий Азаров, сообщается на официальном сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

«Владимир Владимирович, у нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордная за весь период — 33 центнера с одного гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу. 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых», — отметил глава региона.

Он напомнил, что такой результат был зафиксирован лишь в 1978 году, при этом площадь посевов тогда была гораздо больше.

«Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот», — отметил Азаров.

Глава региона также сообщил, что в области была обновлена сельхозтехника.

«Около двух тысяч единиц новой техники за четыре года, в том числе зерноуборочных комбайнов. Это позволяет нам в оптимальные сроки и сеять, и убирать урожай. Конечно, это было бы невозможно без такого задела по машинно-техническому парку», — отметил он.

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