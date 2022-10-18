Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Свердловской области присяжные вынесли вердикт по уголовному делу в отношении экс-депутата Артёмовской гордумы и его сына. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Присяжные признали доказанным создание банды бывшем депутатом. Коллегия также признала его виновным в незаконном обороте оружия, нападении на четырёх граждан, а также мошенничестве и даче заведомо ложных показаний.

Сына бывшего депутата присяжные признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. При этом, по мнению коллегии, за эти эпизоды он заслуживает снисхождения.

Участие в банде сына экс-депутата доказано не было, также как и причастность мужчин к убийству редактора одной из газет.

Судебное следствие по делу продолжается. После изучения материалов дел пройдут вторые прения сторон, только после этого суд вынесет приговор.